Şu sıralar mayısta çekimlerine başlayacağı All Money in the World‘ün oyuncu kadrosunu oluşturmakla meşgul olan Ridley Scott’ın Battle of Britain adlı savaş filmini yöneteceği açıklandı. 1940’ta Dunkirk’teki İngiliz askerlerin tahliyelerinden sonra Naziler, İngilizlerle savaşmaya hazırlanırlar. Tarihe Britanya Savaşı (Battle of Britain) olarak geçen bu savaş 112 gün sürdü, İngilizlerin zaferiyle sonuçlandı. Daha çok Alman ve İngilizlerin uçaklarının mücadele ettiği bu savaşta İngilizler 700 uçaklarını, Almanlarsa 3000 uçaklarını kaybettiler.

Britanya Savaşı’nı konu alan Battle of Britain filmini Matthew Orton kaleme alacak. Haberlere göre Scott bu filmi çekmeyi çok istiyor ama henüz senaryo yazılmadığı için filmin çekim tarihi belli değil. Scott gelecek yıl Prometheus serisinin üçüncü filmi Alien: Awekening‘i çekmeyi planlıyor. Britanya Savaşı’na odaklanan Battle of Britain adlı bir filmin 1969’da vizyona girdiğini belirtelim.