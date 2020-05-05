Ekranlara NBC’nin dijital platformu Peacock için yeniden çekilerek dönecek Battlestar Galactica yürütücü yapımcısına (showrunner) kavuştu. Diziyi Michael Lesslie hayata geçirecek.

Daha önce AMC’de Park Chan-wook’un yönettiği The Little Drummer Girl’ı hayata geçiren, Justin Kurzel’in Macbeth ve Assassin’s Creed filmlerinin senaryo uyarlamalarını yapan Lesslie projede önemli bir isimle çalışacak.

Mr. Robot ve Homecoming’in yapımcısı Sam Esmail, Battlestar Galactica’nın geri dönüşüne yardımcı olacak. Lesslie, dizide öykünün en baştan tamamen farklı bir yorumla ele alınarak aktarılacağını açıkladı.