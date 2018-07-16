BBC, yönetmen Tom Shankland’a Les Miserables’ı çok güçlü bir kadro eşliğinde teslim etti ve tek talebini de tekrarladı: “Müzikali değil, Victor Hugo’nun orijinal romanını uyarla”

Shankland’ın çekimlerini tamamladığı mini dizide kalburüstü bir kadro var. Dominic West Jean Valjean’ı, David Oyelowo Müfettiş Javert’i, Lily Collins Fantine’i, Ellie Bamber Cosette’i oynayacak. Kendilerine Josh O’Connor, Erin Kellymanas, Joseph Quinn, Adeel Akhtar ve Olivia Colman eşlik edecek.

Andrew Davies’in senaryosu, Valjean ve Javert’in arasındaki kovalamacaya odaklı olacak.