Kaliteli diziler/mini diziler yayınlayan BBC dört yeni dizi sipariş ettiğini duyurdu. Bu dizilerin dördü de BBC One kanalında yayınlanacak. Sipariş edilen ilk dizi The Capture adlı gerilim dizisi. Harry Potter ve Fantastic Beasts serilerinin yapımcısı David Heyman dizinin yapımcılığını üstlenecek. Londra’da geçecek bu diziyi Ben Chanan yazıp yönetecek. Dizi masum bir adamın gözaltına alınmasına, adamın suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışmasına odaklanacak, altı bölümden oluşacak. Sipariş edilen ikinci dizi, Gold Digger adını taşıyor. Marnie Dickens’ın kaleme alıp yöneteceği bu mini dizi de altı bölümden oluşuyor, 60 yaşındaki zengin bir kadının 25 yaşındaki bir gence âşık olmasını konu alıyor. Gelelim üçüncü dizi Dark Money‘e. BAFTA ödüllü Levi Addai’ın kaleme alacağı bu dizi dört bölümden oluşacak, sıradan bir ailenin en genç oğlunun bir yönetmen tarafından istismar edilmesini, ailenin yönetmenden gelen “sus payı”nı kabul edip olayı gizlemeye çalışmalarını konu alacak.

Dördüncü diziyse Elizabeth is Missing. Emma Healey’nin romanından uyarlanacak bu dizi bunamaya başlayan bir kadının -Maud- en yakın arkadaşı Elizabeth’in gizemli bir şekilde kaybolmasını, Maud’ın Elizabeth’in başına çok kötü şeyler geldiğini düşünmeye başlayıp arkadaşını bulmaya çalışmasını, ama bu sırada bunama hastalığının ilerlemesini konu alacak. Dört dizinin de oyuncu kadroları şu sıralar oluşturuluyor. Henüz başroller duyurulmadı. BBC’nin sevilen polisiye dizisi Luther‘ın 5. sezonunun çekimlerine de devam ediliyor. Dizi tahminen Ocak 2019’da dönecek. BBC şu sıralar büyük bütçeli His Dark Materials adlı fantastik bir dizi de, John le Carre uyarlaması The Spy Who Came in from the Cold dizisini de, Dominic West/David Oyelowo/Lily Collins’li Les Miserables mini dizisini de, Dave Allen at Peace ve Stan and Ollie filmlerini de hazırlatıyor. Mini dizi Good Omens‘ın, animasyon türündeki Watership Down‘ın ve mini dizi A Very British Scandal‘ın post prodüksiyonları, le Carre uyarlaması The Little Drummer Girl‘ün çekimleri Chan-wook Park’ın yönetmenliğinde devam ediyor.