Yıl 1963. Muhafazakâr Parti iktidarda. Bu partinin üyesi olan savunma bakanı John Profumo‘nun 20 yaşındaki Christine Keeler‘la ilişkisinin olduğu, kadının aynı zamanda Sovyet askeri ateşesiyle de birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Bu skandal patlar patlamaz İngiltere’yi karıştırdı, Profumo istifa etmek zorunda kaldı, bir yıl sonraki seçimlerde de Muhafazakâr Parti iktidarı İşçi Partisi’ne kaptırdı. BBC işte bu skandalı dizileştirmeye hazırlanıyor. Haberlere göre Keeler rolü için İngiliz aktris Sophie Cookson (Kingsman, Gypsy) ile anlaşılmış. Osteopat Stephen Ward rolü için Rhys Ifans‘la görüşülüyor. The Trial of Christine Keeler adı verilen dizinin çekimlerine ekimde başlanacak, dizi 2019’da yayınlanacak.