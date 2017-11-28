Şu sıralar Tom Hardy’li Taboo dizisinin 2. sezonu ve Matthew McConaughey-Anne Hathaway’li Serenity filminin post prodüksiyonuyla meşgul olan senarist-yönetmen Steven Knight, BBC için Charles Dickens’ın romanlarını uyarlayacak. Ne yazık ki uyarlanacak romanlardan sadece ilki açıklandı, diğerlerinin adları verilmedi. Haberlere göre uyarlamaların ilki A Christmas Carol olacak. Dizinin yapımcılığını Ridley Scott’ın şirketi Scott Free London’la Tom Hardy’nin şirketi Hardy Son & Baker üstlenecek. A Christmas Carol 2019’da BBC One kanalında yayınlanacak.