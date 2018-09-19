Toronto’da ilk gösterimi yapılan ve beğenilen, büyük bir ihtimalle ödül sezonunda ismini çok duyacağımız Beautiful Boy’dan ikinci geniş fragman yayınlandı.

“Oscar alayım derken ucuz Hollywood dramına dönmeye” açık bir öyküsü olan film, gerçekçi ve sert eserleriyle tanıdığımız Felix Van Groeningen’in eline teslim edildiği için güçlü bir yapım olmuş gibi… Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction (David Sheff) isimli kitaptan uyarlanan filmde uyuşturucu müptelası oğul ve onu kurtarmaya çalışan baba rollerinde Timothée Chalamet ve Steve Carell’i izleyeceğiz. Maura Tierney ve Amy Ryan filmin yardımcı rollerinde…