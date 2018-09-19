Beautiful Boy: Güçlü Bir Baba-Oğul Öyküsüne Doğru

Ödül sezonunun favorisinin genel gösterimi yaklaşıyor
yazar: 19 Eylül 2018

Toronto’da ilk gösterimi yapılan ve beğenilen, büyük bir ihtimalle ödül sezonunda ismini çok duyacağımız Beautiful Boy’dan ikinci geniş fragman yayınlandı.

“Oscar alayım derken ucuz Hollywood dramına dönmeye” açık bir öyküsü olan film, gerçekçi ve sert eserleriyle tanıdığımız Felix Van Groeningen’in eline teslim edildiği için güçlü bir yapım olmuş gibi… Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction (David Sheff) isimli kitaptan uyarlanan filmde uyuşturucu müptelası oğul ve onu kurtarmaya çalışan baba rollerinde Timothée Chalamet ve Steve Carell’i izleyeceğiz. Maura Tierney ve Amy Ryan filmin yardımcı rollerinde…

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yazar: bakınız - Eyl 19, 2018

yazar: bakınız - Eyl 19, 2018

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