Eski İngiliz ünlü futbolcu David Beckham ve ailesinin hayatı, Netflix’te bir belgesel serisine konu oluyor. David Beckham, eşi Victoria Beckham ve çocuklarının özel hayatına kameralarla konuk olacak olan belgesel hakkında Netflix tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da çekimlerine yakın zamanda başlanacağı yapımcı şirket Studio 99 tarafından açıklandı. Alınan bilgilere göre ise Beckham çifti, belgeselden toplam 20,6 milyon dolar kazanacak.

Kameralarla devamlı Beckhamlar’ı takipte olacak olan belgesel sadece David Beckham’ın bugünkü özel hayatına değil, geçmiş dönemdeki futbolculuk kariyerine, Victoria Beckham ile olan ilişkisinin başlangıcına ve çocuklarına da odaklanacak. Beckham’ın geçmiş dönemde birlikte forma giydiği takım arkadaşları ve James Corden gibi Britanya’nın ünlü isimleri de belgeselde röportajlarla yer alacak.

Ayrıca kamera ekibi David Beckham’ı sadece Beckham malikanesinde takip etmeyecek. Belgesel, efsane futbolcunun özel hayatının yanı sıra ABD’de sahibi olduğu Inter Miami kulübü ve diğer iş anlaşmalarını da konu edinecek.

Alınan bilgilere göre Beckham çifti, hayatının her adımını takip eden belgeselden toplam 20,6 milyon dolar kazanacak.