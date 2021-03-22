Her pazartesi günü tekrarlayacağımız belgesel önerilerimizde bu hafta Holy Hell var. Belgesel, garip bir tarikata içeriden bir bakış atıyor.

Yapım Yılı: 2016

Yönetmen: Will Allen

Gösterim: 2016’da Sundance’te gösterime giren belgesel, CNN tarafından da hakları satın alınarak yayınlandı.

Konu: Buddhafield isimli, hala faaliyetlerini sürdüren bir new age tarikatına içeriden bir bakış. Belgesel, farklı isimlerle tanınan tarikat liderinin delirme süreçlerini ve kandırılmış müritlerin röportajlarını ekranlara taşıyor.

Farklı Kılan Özellikler:

– Holy Hell’i farklı kılan özelliklerin başında, Will Allen’ın korkunç yönlerini anlattığı tarikatın eski ve önemli bir müridi olması geliyor. Buddhafield’ın propaganda filmlerini çeken ve dolayısıyla bütün sahtekarlık yöntemlerini bilen biri olarak, belki de belgeseli çekecek en doğru kişiden yaşananları dinliyoruz.

– Benliklerini kaybedip, hayatının bütün kontrolünü başka bir insana veren gençlerin öykülerini iyi aktaran bir belgesel izleyeceksiniz. Özellikle orta yaşlı halleriyle yapılan röportajlar, nasıl kandırıldıklarını, nasıl tuzağa düştüklerini anlatmaları açısından doyurucu. Aileleriyle yaşadıkları sorunları teker teker izliyor, yaşadıkları boşlukların yerini nasıl doldurmaya çalıştıklarını izliyoruz.

– Buddhafield’in alkol ve uyuşturucunun yasak olduğu bir tarikat olması, belgeseli izlerken “Bu kafaya nasıl ulaşmışlar?” diye sorduruyor. Will Allen’ın elindeki geniş görüntü arşivi , tarikatın tüm garip hallerinin ekranlara taşınmasını sağlamış.

– Dünyanın en ilginç tarikat liderlerinden birini de bu belgeselde seyredeceksiniz. Hristiyanlıkla-budizmi karıştıran, müritlerine bale yaptıran Michel Rostand, venezuellalı bir çiftlik sahibinin oğlu. Hollywood’a ünlü olmak için gelip, porno filmlerine kadar düşüp, sonra benzer tarikatları taklit ederek çevresindekileri sömüren Michel, hala tarikat liderliğini sürdürüyor.