I Am Not Your Negro, özellikle yaşadığımız şu günlerde daha önce izlemişseniz bile yeniden izlenilmesi gereken bir belgesel.

Yönetmen ve Araştırmacılar

Raoul Peck, Haiti’de başlayan yaşamında ilk eserlerini de ülkesinde verdi. Kurgu filmler ve belgeseller ile birlikte yürüttüğü sinema yaşamında genellikle ezilen kesimlerin sesi oldu. Yönetmeni son olarak Young Karl Marx isimli filminde beğenerek izledik. Yönetmen filmde, başında Marie-Hélène Barbéris’in olduğu 10 kişilik bir araştırma/arşiv ekibiyle çalıştı.

Ne Anlatıyor?

James Arthur Baldwin, geçtiğimiz yüzyılın en etkileyici isimlerinden biri… Yazar, şair, aktivist, oyun yazarı Baldwin’in isminin dünyanın bu konulardaki sayılı isimleri arasında yer almamasının nedeni, belgeselde tüm yönleriyle anlatılan ırk ayrımcılığı… Sorunları onun kadar iyi irdeleyen ve arka planlarını gözler önüne seren bir ismin yokluğunu bugünlerde de çekiyoruz. I am Not Your Negro, siyahi olduğu için hak ettiği yere gelemeyen Baldwin’i tanımak, tanıyorsanız da farklı yönlerini öğrenmek için iyi bir belgesel…

I Am Not Your Negro, James Baldwin’in tamamlanmamış metni Remember This House’un yönetmen Raoul Peck tarafından ele alınarak bir belgesel haline getirilmesi olarak özetlenebilir. Baldwin bu metinde öldürülen üç toplum lideri ve üç arkadaşı Medgar Evers, Martin Luther King Jr. ve Malcolm X’in üzerinden Amerika’yı anlatmayı planlıyordu.

Neden İzlenmeli?

Kelimeleri çok iyi kullanan bir isim olan James Baldwin, belgeselde izleyeceğiniz tüm görüntülerde çok doğru sorularla ve ve tespitlerle ırkçılığın ABD’deki kapitalist sistemin DNA’sında olduğunu gösteriyor. George Floyd’un vahşice öldürülmesiyle başlayan yeni süreçte, tekrar tekrar izlenmesi gereken bir belgesel…