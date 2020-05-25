Below, Avustralya’dan sert bir kara komedi… Maziar Lahooti ilk filmiyle karşımızda…

Yönetmen: Norveç doğumlu, İran asıllı, Avustralya vatandaşı Maziar Lahooti, kısa filmlerinin ardından ilk filmiyle karşımızda…

Oyuncular: Ryan Corr, Anthony LaPaglia, Phoenix Raei, Alison Whyte, Robert Rabiah, Morgana O’Reilly, Zenia Star.

Konu: Bir toplama kampında mültecilerin güvenliğinden sorumlu Dougie, mahkumlara şantaj yaparak bir dövüş kulübü kurar, internet yayınlarıyla para kazanmaya başlar. Yaptıkları kötülükler cezasız kalmayacaktır. Yönetmen, ülkede giderek artan mülteci karşıtlığına karşı bir mesaj vermek için kara komedi türünü seçmiş.

Gösterim Rotası: Geçtiğimiz Ağustos ayında Melbourne Film Festivali’nde gösterilen film, pek iyi eleştiriler almadı ama yönetmenine hem uluslararası gösterim, hem de iyi stüdyolardan teklifler getirdi…