John Belushi ve çok erken sona eren hareketli yaşamı, yıllardır sinemaya aktarılmaya çalışılıyordu. Çalışmalar hız kazandı…

Filmde ünlü komedyeni oynayacak isim Broadway’in yıldızlarından Alex Brightman olarak belirlendi. The Devil Wears Prada’dan tanıdığımız David Frankel’ın yöneteceği filmde Annaleigh Ashford’un Belushi’nin eşini oynaması bekleniyor. Belushi’nin Blues Brothers’taki rol arkadaşı Dan Aykroyd’u ise John Mulaney’nin canlandıracağı konuşuluyor.

Belushi’nin etrafındaki herkes ünlü isimler olduğu için, bu ünlü isimleri canlandıracak isimler de merakla bekleniyor.