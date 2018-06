DC’den başlayalım. Matt Reeves, The Batman filminin senaristliğini ve yönetmenliğini devraldığından beri aynı söylentiler aylardır tekrarlanıp duruyor. “Reeves, Ben Affleck‘le değil, yeni bir aktörle çalışmak istiyor”, “Hayır, Affleck, Reeves’in Batman filminde rol alacak, tekrar Batman’i oynayacak”, “Hayır, oynamayacak”… Söylentiler aylardır bu şekilde devam edip duruyor. Dün Deadline yeni haberinde Reeves’in The Batman filminin yeniden çevrim, daha doğru ifadeyle “reboot” olacağını, yani Batman’e sil baştan başlanacağını belirtip Affleck’in yerini başka bir oyuncunun alabileceğini yazdı. Reeves, DC evreninde geçmeyen bir film planlıyor. Tabii bu “DC evreninde geçmeyen film”e yabancı değiliz. WB evrenin dışında 1980’lerde geçecek Joker filmi de hazırlıyor. Bir değişiklik olmazsa (ki DC’de çok sık değişiklik oluyor, senaryolar sürekli değiştiriliyor) The Batman evrenle bağlantısız olacak, karakterin hikâyesi sil baştan tekrar anlatılacak. Bu yüzden filmde Affleck rol almayabilir.

Affleck’in DC’deki geleceği belirsiz. Ama WB oyuncuyla DC dışında çalışmaya devam etmek istiyor. Dünkü haberlere göre WB hemen çekilsin istediği drama filmi The Has-Been‘in başrolünü Affleck’e teklif etmiş. Yönetmenlikse Affleck’i The Accountant filminde yöneten Gavin O’Connor‘a teklif edildi. İkiliyle anlaşılırsa çekimlere çok geçmeden başlanabilir. Brad Ingelsby‘nin kaleme aldığı film eşini ve aile servetini kaybeden eski bir basketbolcunun bağımlılığına, bağımlılığından kurtulmak için bir lisedeki basketbol takımının koçu olma çabalarına odaklanacak. Bu arada WB, The Accountant‘ın devam filminin de çekilmesini istiyor ama önce The Has-Been çekilecek. Gerçi WB, Suicide Squad 2‘nun yönetmenliğini O’Connor’a teslim etmişti. Affleck’i gelecek yıl JC Chandor’ın filmi Triple Frontier‘da izleyeceğiz.