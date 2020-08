Umduğu gibi sonuçlanmayıp gişede batan ve olumsuz eleştiriler alan Live by Night‘ın ardından Ben Affleck‘in Warner Bros için Witness for the Prosecution‘ı, Universal için Ghost Army‘i, One Community şirketi için de King Leopold’s Ghost‘u yöneteceği açıklanmış ama Affleck bir türlü kameranın arkasına geçememiş, aradan geçen zaman zarfında oyunculuğa odaklanmıştı. Affleck bu üç projesine bugün bir yenisini ekledi. Sam Wood‘un yakında satışa çıkarılacak yeni kitabı Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood‘un haklarını satın alan Paramount yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık için Affleck’le anlaşmaya vardı.

Kitap, Roman Polanski ve Robert Towne‘ın başyapıtı Chinatown‘ın kamera arkasında yaşananları, filmin çekim aşamasını konu alıyor. Dolayısıyla Affleck’in bu dönem filminde Jack Nicholson, Faye Dunaway gibi pek çok Hollywood yıldızının gençliklerine yer verilecek. Aktörün filmde rol alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor. Filmin çekim tarihi de henüz belli değil. Affleck bu ay Ridley Scott‘ın filmi The Last Duel‘in çekimlerine devam edecek. Daha sonra Robert Rodriguez‘in gerilim filmi Hypnotic‘te oynamayı planlıyor. The Way Back filmiyle olumlu eleştiriler alan Affleck’i bu yıl Deep Water adlı erotik gerilim filminde izleyebileceğiz.