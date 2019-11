Warner Bros.’un acele ettirmesi sebebiyle Live by Night‘ı hızla tamamlayıp içine tam olarak sinmeden vizyona çıkartan ama gelen kötü eleştirilerden sonra yönetmenliğe ara veren Ben Affleck bu süre zarfında The Batman, Witness For the Prosecution, Ghost Army filmlerine yönetmen kimliğiyle dahil olmuş ama daha sonra ilk ikisinden çekilmişti. Şu sıralar oyunculuğa ağırlık verip The Way Back, The Last Thing He Wanted, Deep Water filmlerinde rol alan, The Last Duel ve Hypnotic filmlerinde oynamaya hazırlanan Affleck’in yöneteceği proje bugün duyuruldu. Affleck, King Leopold’s Ghost adlı uyarlama/biyografik filmi yönetecek.

Belçika Kralı Leopold 1800’lerde Afrika’yı acımasızca sömüren, Afrika’nın doğal kaynaklarını hunharca sömürürken zenginleşen (yaşadığı zamanda dünyanın en zenginlerinden olmuştu), Afrikalıları köleleştirip katleden (8 milyona yakın insanı katletti), son derece acımasız birisiydi. Aynı adlı kitaptan uyarlanacak, merkeze bir İngiliz gazeteciyi, bir İrlandalı ajanı ve bir siyahi misyoneri koyup bu vahşi katliamlar sürerken insan haklarının doğuşuna odaklanacak filmi, Apocalypto‘nun senaristi Farhad Safinia kaleme alacak. Martin Scorsese yapımcılar arasında yer alacak. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı.