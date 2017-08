Geçen yıl büyük umutlarla Live by Night filmini çeken ama bu filmi kötü eleştiriler alıp gişede batınca sıradaki filmi The Batman‘in yönetmenliğini bırakıp zor zamanlar geçiren aktör/yönetmen Ben Affleck kariyerine Red Platoon filmiyle devam edebilir. Sony bu filmin yönetmenliğini Affleck’e teklif etti. Film savaş türünde olacak, Clinton Romesha’nın anılarından uyarlanacak, Afganistan’da geçecek, Amerikalılarla Taliban’ın çatışmalarına odaklanacak. Başrolün Casey Affleck’e teklif edildiği söyleniyor. İki kardeş bu projeye evet derlerse Gone Baby Gone‘dan yıllar sonra ilk kez aynı filmde çalışmış olacaklar. Birkaç ay evvel Triple Frontier‘ın başrolleri kardeşlere teklif edilmiş ama ikisi de teklifi reddetmişlerdi. Red Platoon‘un senaryosunu Adam Cozad kaleme aldı, yapımcılığı George Clooney ve Grant Heslov üstlenecekler.