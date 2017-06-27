The Accountant Ben Affleck’in zaman zaman çok eleştirilen kariyerinin sürpriz filmlerinden biri olmuştu. Suçlularla kapışan otizmden muzdarip muhasebeci Chris Wolff’un hikayesi büyük ilgi çekmiş ve pek beklenilmeyen bir gişe başarısı yakalamıştı.

Warner Bros bu başarı üzerine filmin ikincisinin çekilmesine karar verdi. Ben Affleck filmde yer alacağını belirtirken yönetmen Gavin O’Connor ve senarist Bill Dubuque’nin de teklifi kabul ettikleri söyleniyor. Ancak film henüz hazırlık aşamasında olduğu için en yakın gösterim tarihi 2019 gibi görünüyor.