Son filmi Live by Night‘la kötü eleştiriler alınca yönetmenliğe ara veren Ben Affleck kamera arkasına dönmeye hazır durumda. Ama bu kez Warner Bros.’la değil, Fox’la çalışacak Affleck. Yönetmenin yeni filmi gerçek bir suç vakasından uyarlanıp eski bir polisin -Jerome Jacobson’ın- 1987 yılında McDonald’s Monopoly adlı promosyon oyunundan 24 milyon dolardan fazla para çalmasını, bu parayı işbirlikçileriyle paylaşmasını konu alacak. Jacobson 2001 yılında yargılanmaya başlamış ama 11 Eylül Saldırıları nedeniyle dava gündemden düşmüştü. Film The Dealy Beast’te yayınlanan bir makaleden uyarlanacak. Senaryoyu Deadpool‘un senaristleri Paul Wernick – Rhett Reese ikilisi kaleme alacaklar. Başrolse Affleck’in ortağı Matt Damon‘ın. Filmin çekim tarihi belirlenmedi. Damon şu sıralar James Mangold‘un isimsiz filminde, Affleck ise Dee Reese‘in Netflix filmi The Last Thing He Wanted‘ta rol alıyorlar.