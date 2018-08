Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner’ın dostları ve çocuklarıyla düzenlediği bir “intervention” toplantısının ardından Los Angeles’ta bir hastaneye rehabilitasyon için yatmaya karar verdi. 2001 yılında alkol alışkanlıkları nedeniyle tedavi gören oyuncu için işler son yıllarda iyi gitmiyor ve belirli filmleri çok ağır eleştiriler alıyordu.

Son olarak Justice League’de oynayan Affleck’in The Last Thing He Wanted ve Triple Frontier filmleri post prodüksiyonda. How an Ex-Cop Rigged McDonald’s Monopoly Game and Stole Millions isimli dolandırıcılık filminde de yönetmenlik yapması bekleniyor.