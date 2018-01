Ben Kingsley’le Monica Bellucci’nin Spider in the Web adı verilen casus geriliminin başrollerini üstlenecekleri duyuruldu. İsrailli aktör Itay Tiran da ikiliye eşlik edecek. Daha önce The Lemon Tree, Zaytoun ve Haluk Bilginer’li Shelter filmlerini çeken İsrailli yönetmen Eran Riklis filmin yönetmenliğini üstlenecek. Riklis çekimlere ilkbaharda Belçika’da başlamayı planlıyor. Çekimlere Hollanda’da devam edilecek. Kingsley gizli bir ajan olan Adereth’i oynayacak. Adereth bir süre sonra kimyasal silahların Ortadoğu’daki bir diktatörlüğe satıldığını keşfedecek. Bellucci ise hedefteki esrarengiz bir kadını oynayacak. Tiran Mossad ajanı Daniel’ı oynayacak. Gidon Maron’la Emmanuel Nakkache’nin kaleme aldıkları film 2019’da vizyona girecek.

Kingsley’i casus filmleri The Red Sea Diving Resort‘te ve Operation Finale‘da da izleyebileceğiz. Bellucci şu sıralar korku-komedi türündeki Nekromancer filminde rol alıyor.