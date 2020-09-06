Kill List ve Free Fire gibi usta işi filmleriyle hem iyi eleştiriler alan, hem de ciddi bir hayran kitlesi oluşturan Ben Wheatley, Rebecca’yı çekeceğini belirterek herkesi şaşırtmıştı. Filmle ilgili gelişmeler ciddileşince ve çekimler başlayınca Wheatley’i bir yeniden çevrime yakıştıramayanlar bir açıklama beklemişti. Ayrıntılı bir açıklama en sonunda geldi:

“Rebecca 1940 tarihli Hitchcock filminin bir yeniden çevrimi olmayacak. 1938 tarihli Daphne du Maurier romanının farklı bir yorumu olacak.

“Hiçbir şekilde bir yeniden çevrim düşünmedim. Yeniden çevrimler ilginç değil. Hitchcock’tan daha iyi bir film çekeceğimi düşünecek de değilim. Ama roman yani orijinal materyal çok iyi. Tüm uyarlamaları izledim, başkaları neler yapmış gördüm. Romanın farklı bir şekilde yorumlanabileceğini düşünüyorum”

“İçinde daha fazla aşk olan bir film çekiyoruz. İnsan olmanın farklı yönlerini ele almak istiyoruz. Rebecca karanlık tarafları olan bir roman, psikolojik açıdan rahatsız edici yönleri var. Ama aynı zamanda iki ana karakter birbirine aşık. Bana göne esas önemli olan bu”

Ben Wheatley’nin filmi, Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas, Tom Goodman-Hill, Keeley Hawes, Sam Riley, ve Ann Dowd başrollerinde yapım aşamasını sürdürüyor. 21 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.