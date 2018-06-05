İngiliz yayın organlarının bugün görgü tanıklarından alınan bilgilerle de doğruladıkları habere göre Benedict Cumberbatch, Londra’da Baker Street’in köşesindeki bölgede bir bisikletçiye saldıran 4 kişiye müdahale etti.

Cumberbatch, görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir bisikletçiye saldıran ve çantasını almaya çalışan 4 gaspçıya arabasından inerek müdahale etti. Saldırganlar, ünlü yıldızın üstüne yürüse de Cumberbatch’i görüp cesaretlenen insanların da kalabalık oluşturmasıyla olay yerinden uzaklaştılar. İfadelere göre saldırganların Cumberbatch olaya müdahale etmeden önce bisikletçinin kafasında şişe kırdıkları ve bıçakla saldırıya hazırlandığı belirtiliyor.

Tam da Baker Street’in köşesindeki bir bölgede gerçekleşmesi olayı Sherlock hayranları için daha ilginç hale getiriyor. Cumberbatch olayla ilgili gelen sorulara “Yapman gerekeni yaptım” sözleriyle kısa yanıt verdi.