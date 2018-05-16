Benedict Cumberbatch ara vermeden üretmeye devam ediyor. Şu sıralar mini dizi Patrick Melrose‘da karşımıza çıkan yetenekli aktör bu yıl Channel 4 kanalının sipariş ettiği iki saatlik Brexit filminde rol alacak. Şimdilik adı Brexit olan bu TV filmi, 2016’da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak için yaptığı seçime odaklanacak. Cumberbatch “Ayrılmayı Oyla” kampanyasını düzenleyen stratejist Dominic Cummings’i oynayacak. Filmi Cumberbatch’le Sherlock dizisinde çalışan yönetmen Toby Haynes yönetecek. 2016’da yapılan referandumda çoğunluğun kararı ayrılmaktan yana olmuştu.

Cumberbatch’in sesini bu yıl Mowgli ve The Grinch animasyonlarında duyabileceğiz. Aktör bu yıl Gypsy Boy filminde rol almayı planlıyor. Yeni duyurulan Ironbark filmiyse 2019’da çekilecek. Luca Guadagnino’nun yöneteceği, Cumberbatch’e Michelle Williams ve Jake Gyllenhaal‘ın eşlik edecekleri Rio filminin çekim tarihiyse henüz belli değil. Meraklısına, Sherlock dizisinin 2020’den önce çekilmeyeceğini hatırlatalım.