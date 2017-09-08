Nasıl yapıyor, bilemiyoruz ama Benedict Cumberbatch ara vermeden film ve dizilerde rol almaya devam ediyor. Bir yandan Marvel filmleriyle meşgul olurken diğer yandan başka film ve dizilerde de rol alan Cumberbatch’in projelerine yenisini eklediği açıklandı. Aktör, BBC’nin Gypsy Boy adlı boks filmin başrolünü üstlenecek. Film, Mikey Walsh’ın aynı adlı otobiyografik kitabından uyarlanacak, eşcinsel Walsh’ın ailesiyle ilişkilerine, büyüdükten sonra babasının istediği gibi boksör olmaya mı, yoksa kaçıp bir daha memleketine dönmemeye mi karar vermesine odaklanacak. Cumberbatch, Walsh’ın babası Frank’i oynayacak. Çekimlere 2018 yazında başlanacak. James Graham’ın kaleme alacağı filmi Morgan Matthews yönetecek.

Cumberbatch cephesinden gelen diğer haberse şu: Aylar önce açıklanan How to Stop Time filmini Darkest Hour‘ın senaristi Anthony McCarten kaleme alacak. Film 40’larında gözüken ama aslında göründüğünden daha yaşlı olan bir adama (Cumberbatch) odaklanacak, aynı adlı kitaptan uyarlanacak. Çekim tarihiyse senaryo yazılmadığı için belirlenmedi. Aktör bu filmden önce 5 bölümden oluşan Patrick Melrose dizisinde rol alacak.