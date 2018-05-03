Bu ay Avengers: Infinity War filmiyle karşımıza çıkan, birkaç haftaya mini dizisi Patrick Melrose‘da izleyebileceğimiz İngiliz aktör Benedict Cumberbatch yeni projesini duyurdu. Aktör, Ironbark adı verilen filmin başrolünü üstlenecek. Soğuk Savaş döneminde geçecek bu film ajan Greville Wynne‘ye odaklanacak. İngiliz iş adamı Wynne, 3. Dünya Savaşı’na yol açabilecek Küba Füze Krizi’nin önüne geçen kişi. Wynne istihbarat subayı Oleg Penkovsky sayesinde krizi sona erdirebilmişti. Haberlere göre bu filmi Tom O’Connor (The Hitman’s Bodyguard) kaleme alacak, On Chesil Beach‘in yönetmeni Dominic Cooke yönetecek. Cooke daha önce The Hollow Crown adlı BBC dizisinde Cumberbatch’le çalışmıştı. Ironbark‘ın çekim tarihi açıklanmadı. Cumberbatch’in sesini bu yıl hem The Grinch, hem de Mowgli animasyonlarında duyabileceğiz.