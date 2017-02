Şu sıralar Avengers: Infinity War ve The Current War filmlerinde rol alan Benedict Cumberbatch’in Showtime kanalında yayınlanacak mini dizi Melrose‘un başrolünü ve yapımcılığını üstleneceği açıklandı. Bu mini dizi beş bölümden oluşacak, Edward St. Aubyn’in Patrick Melrose’la ilgili yarı otobiyografik roman serisinden uyarlanacak. Diziyi David Nicholls kaleme alıyor. Henüz yönetmen belli değil. Melrose‘un çekimlerine ağustosta başlanacak. Dizi, New York, Londra ve Fransa’nın güneyinde çekilecek. Dizinin her bölümü Melrose’un bir romanından uyarlanacak, beş bölümde beş roman uyarlanmış olacak. Dizi 1960’lı yıllarda Fransa’da başlayıp 80’lerde New York’ta geçecek, 2000’lerin başında İngiltere’de sona erecek ve Melrose’un babasının tacizine uğramasını, bu tacizi atlatıp iyileşmeye çalışmasını anlatacak.

2013’te Reddit’te Cumberbatch’e hangi rolü oynamak istediği sorulunca Melrose’u oynamayı çok istediğini söylediğini habere dahil edelim. Aktör, Ian McEwan’ın romanından uyarlanacak 90 dakikalık TV filmi The Child in Time‘da da rol alacak. Melrose’u daha önce Mother’s Milk filminde Jack Devenport da oynamıştı. Melrose dizisi 2018’de hem Showtime’da, hem de Sky Atlantic kanallarında yayınlanacak.