Monty Python and the Holy Grail adlı hiciv filminden esinlenerek kaleme alınıp 2005’ten beri Broadway’de sahnelenen müzikal komedi oyunu Spamalot Fox stüdyosunca sinemaya uyarlanacak. Spamalot adını taşıyacak sinema filminin başrolleri için Fox’ın listesinde Benedict Cumberbatch, Peter Dinklage ve Tiffany Haddish yer alıyorlar. Oyuncularla görüşülüp görüşülmediği henüz belli değil, lakin haberlere göre stüdyo bu üç oyuncuyla da anlaşmak istiyor. Kral Arthur efsanesini hicveden Spamalot‘ta Arthur’u Cumberbatch, uşağı Patsy’i Dinklage ve Gölün Hanımı (Lady in the Lake, Lady of the Lake) rolünü ise Haddish oynayabilir. Filmi Casey Nicholaw yönetecek. Çekimlereyse 2019 yazında başlanacakmış.