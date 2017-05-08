Showtime kanalının hazırladığı mini dizi Clinton Correctional‘ın oyuncu kadrosu belirleniyor. Dizinin başrolü Benicio Del Toro’ya teklif edildi. Aktris Patricia Arquette’nin dizide rol alacağı da kesinleşti. Ben Stiller’ın yönetmenliğini üstleneceği dizi, 6 Haziran 2015’te yüksek güvenlikli Clinton Correction Facility hapishanesinden kaçan Richard Matt (yüksek ihtimalle Del Toro oynayacak) ve David Sweat’in bu kaçışlarını konu alacak.

Matt ve Sweat, The Shawshank Redemption filmindeki gibi duvarı delip tüneller sayesinde kaçmayı başarmışlardı. Dışarı çıktıklarında planları Joyce Mitchell’la (Arquette) buluşup daha sonra Matt’in Mitchell’ın eşini öldürmesiydi ama dışardayken bu planlarından vazgeçmişlerdi. Devlet iki kaçağı üç hafta boyunca aramış, bu insan avı için 23 milyon dolar harcanmış, en nihayetinde Sweat yakalanmış, Matt öldürülmüş. Dizinin çekimlerine bu yıl başlanacak.