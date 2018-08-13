Oliver Stone yeni filmi White Lies‘ın hazırlıklarına başladı. Genelde suç filmlerine imzasını atan Stone bu kez farklı bir yapımla karşımıza çıkacak. Stone bu yeni filminde aşka, ölüme, yasa ve üç kuşaktan oluşan bir aileye odaklanacak. Daha önce de Stone’la çalışan usta aktör Benicio Del Toro filmin başrolünü üstlenecek. Film ebeveynleri boşanmış bir adamın (Del Toro) ebeveynlerinin hatalarını tekrarlayıp eşinden boşanmaya hazırlanmasına ve bu adamın oğluyla sorunlu ilişkisine odaklanacak. Merkezdeki adam kendisini özgür kılmak için bir yolculuğa çıkacak, lakin bu gezide özgürleşemeyip daha da kaybolurken tam zıt karakterdeki bir kadınla tanışacak ve bu kadın sayesinde kendisini tekrar keşfedecek. Çekimlere ilkbaharda başlanacak. Film 2020’de vizyona girecek.