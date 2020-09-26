Beş Cumhuriyetçi senatör, Netflix’in ve Game Of Thrones’un yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss’ın yeni dizisine tepki gösterdi. The Three-Body Problem isimli Liu Cixin uyarlaması, Tennessee Senatörü Marsha Blackburn’ün öncülüğünü yaptığı senatörler tarafından bir mektupla kınandı. Netflix, bir karşı açıklamayla uyarlamaya devam edeceklerini açıkladı.

Bilim-kurgu uyarlaması dizinin sorunu konusu değil, Uygur halkına karşı yapılan insan hakları ihlallerini savunan yazarı… Liu Cixin geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan insanlık dışı uygulamaları “O insanlar terörist mi olsun istiyorsunuz. Çin Devleti hepsini fakirlikten kurtarıyor” sözleriyle savunmuştu. Netflix’e yazılan mektupta Martha McSally, Marsha Blackburn, Rick Scott, Kevin Cramer ve Thom Tillis’in imzası bulunuyor.

Netflix bu uyarıyı “Cixin’in söylediklerine kesinlikle katılmıyoruz ama eser insan haklarıyla ilgili bir sorun barındırmıyor. Dizide yazarın dışında birçok insan çalışıyor ve hepsi Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşananları kınıyor” açıklamasıyla dikkate almayacağını açıkladı.

Liu Cixin’in kitap serisi insanlığın uzaylılarla ilk temasını anlatıyor.