Things to Come filmiyle olumlu eleştiriler alan yönetmen Mia Hansen-Love hazırlıklarına devam ettiği filmi Bergman’s Island‘ın başrollerini belirledi. Hansen-Love bu filminde Mia Wasikowska, Greta Gerwig ve John Turturro’yla çalışacak. Yönetmen bu filmini Ingmar Bergman’ın memleketi İsveç’te, Faro adalarında çekecek. Ne yazık ki çekimlere Temmuz 2018’den önce başlanmayacak. Filmin merkezinde Amerikalı sinemacı bir çift yer alacak. Bu çift, senaryolarını kaleme alabilmek için Bergman’ın evini, Faro’yu ziyaret edecekler. Hansen-Love bu filmden önce Juliette Binoche, Roman Kolinka ve Cedric Kahn’lı Maya filmini çekecek. Maya 30 yaşındaki savaş muhabiri Gabriel’in Suriye’de rehin alınması, aylar sonra oradan Hindistan’a kaçırılmasını konu alıyor.