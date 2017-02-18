18 Şubat 2017 108 görüntüleme
67. Berlin Film Festivali ödüllerini dağıtarak sona erdi.
En İyi Film: On Body and Soul – Ildiko Enyedi
Jüri Büyük Ödülü: Alain Gomis (Felicity)
Afred Bauer Ödülü: Agnieszka Holland (Spoor)
En İyi Yönetmen: Aki Kaurismaki (The Other Side of Hope)
En İyi Aktris: Min-hee Kim (On the Beach at Night Alone)
En İyi Aktör: Georg Friedrich (Bright Nights)
En İyi Senaryo: Sebastian Lelio ve Gonzalo Maza (A Fantastic Woman)
En İyi Sanatsal Katkı: Dana Bunescu (Ana, Mon Amour‘un kurgucusu)
En İyi Belgesel: Ghost Hunting
En İyi İlk Film: Summer 1993
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