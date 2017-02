67. Berlin Film Festivali ödüllerini dağıtarak sona erdi.

En İyi Film: On Body and Soul – Ildiko Enyedi

Jüri Büyük Ödülü: Alain Gomis (Felicity)

Afred Bauer Ödülü: Agnieszka Holland (Spoor)

En İyi Yönetmen: Aki Kaurismaki (The Other Side of Hope)

En İyi Aktris: Min-hee Kim (On the Beach at Night Alone)

En İyi Aktör: Georg Friedrich (Bright Nights)

En İyi Senaryo: Sebastian Lelio ve Gonzalo Maza (A Fantastic Woman)

En İyi Sanatsal Katkı: Dana Bunescu (Ana, Mon Amour‘un kurgucusu)

En İyi Belgesel: Ghost Hunting

En İyi İlk Film: Summer 1993