Berlin Film Festivali, özel bir araştırma komisyonu kurdu ve kurucusu Alfred Bauer’in politik geçmişiyle ilgili ayrıntılı bir araştırma yaptı. Die Zeit’ın geçtiğimiz şubat ayında ortaya çıkardığı belgelerden hareketle 7 ay süren incelemeler beklenilmedik bir gerçeği ortaya çıkardı: Festivali kuran ve büyümesini sağlayan isim, etkin bir naziymiş!

Alfred Bauer, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki imajının aksine Goebbels’in kurduğu propaganda makinesinin önemli parçasıymış. Savaştan sonra da bazı dostlarını kullanarak ve bolca rüşvet vererek, propagandanın arka planındaki rolünün ört bas edilmesini sağlamış.

Reichsfilmintendanz isimli, nazi döneminin sinema çalışmalarına yön veren kurumun başdanışmanı olan Bauer, Joseph Goebbels’in hazırlattığı birçok filme de katkı vermiş.

Bauer, 1951’de kurduğu Berlin Film Festivali’nin 1976’ya kadar direktörüydü. Festivalde Bauer’in adına verilen ödül, Zeit’ın haberi üzerine bu yıl dağıtılmamıştı.