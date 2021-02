1-5 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenecek Berlinale’de Ana Yarışma bölümündeki filmler açıklandı. Renkli bir seçkinin ortaya çıktığı listenin 5 filminde kadınlar yönetmen koltuğunda yer aldı.

Albatros

Yönetmen: Xavier Beauvois

Oyuncular: Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo

Babardeală cu buclucsau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn)

Yönetmen: Radu Jude

Oyuncular: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai

Fabian oder Der Gang vor die Hunde (Fabian – Going to the Dogs)

Yönetmen: Dominik Graf

Oyuncular: Tom Schilling, Saskia Rosendahl, Albrecht Schuch

Ghasideyeh gave sefid (Ballad of a White Cow)

Yönetmen: Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam

Oyuncular: Maryam Moghaddam, Alireza Sanifar

Guzen to sozo (Wheel of Fortune and Fantasy)

Yönetmen: Ryusuke Hamaguchi

Oyuncular: Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe

Herr Bachmann und seine Klasse (Mr Bachmann and His Class)

Yöetmen: Maria Speth

Oyuncular: Dieter Bachmann

Ich bin dein Mensch (I’m Your Man)

Yönetmen: Maria Schrader

Cast: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller

Inteurodeoksyeon (Introduction)

Yönetmen: Hong Sangsoo

Oyuncular: Shin Seokho, Park Miso, Kim Minhee

Memory Box

Yönetmenler: Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

Oyuncular: Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier

Nebenan (Next Door)

Yönetmen: Daniel Brühl

Oyuncular: Daniel Brühl, Peter Kurth

Petite Maman

Yönetmen: Céline Sciamma

Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? (What Do We See When We Look at the Sky?)

Yönetmen: Alexandre Koberidze

Oyuncular: Ani Karseladze, Giorgi Bochorishvili, Vakhtang Fanchulidze

Rengeteg – mindenhol látlak (Forest – I See You Everywhere)

Yönetmen: Bence Fliegauf

Oyuncular: Laura Podlovics, István Lénárt, Lilla Kizlinger, Zsolt Végh, László Cziffer, Juli Jakab, Ági Gubík

Természetes fény (Natural Light)

Yönetmen: Dénes Nagy

Oyuncular: Ferenc Szabó, Tamás Garbacz, László Bajkó

Una Película de Policías (A Cop Movie)

Yönetmen: Alonso Ruizpalacios

Oyuncular: Mónica Del Carmen, Raúl Briones