Berlinale 2020’de ödül alanlar belli oldu ve Altın Ayı Mohammad Rasoulof’’un There Is No Evil isimli filmine gitti. Böylece iranlı yönetmenler 10 yılda üçüncü altın ayı ödülünü kazanmış oldular. Geçmiş yıllarda Asghar Farhadi A Separation ile 2012’de ve Jafar Panahi Taxi Tehran ile 2015’te Altın Ayı almıştı.

Mohammad Rasoulof, İran’da geçtiğimiz yıl gözaltına alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı konulduğu için ödülünü kendisi alamadı. Altın ayı yapımcılar Farzad Pak, Kaveh Farnam ve yönetmenin Hamburg’da yaşayan kızız Baran Rasoulof’a verildi. There Is No Evil, İran’da acımasızca uygulanan ölüm cezalarını anlatıyor.

Berlinale’de ödül alanlar şöyle sıralandı:

Altın Ayı (En İyi Film) There Is No Evil, Mohammad Rasoulof

Büyük Jüri Ödülü, Gümüş Ayı, Never Rarely Sometimes Always, Eliza Hittman

En İyi Yönetmen, Gümüş Ayı, Hong Sang Soo, The Woman Who Ran

En İyi Kadın Oyuncu, Gümüş Ayı, Paula Beer, Undine

En İyi Erkek Oyuncu, Gümüş Ayı, Elio Germano, Hidden Away

En İyi Senaryo, Bad Tales, D’Innocenzo Kardeşler

En İyi Kostüm veya Ses Tasarımı – Dau. Natasha, Jürgen Jürges

70. Berlinale Özel Ödülü: Benoit Delepine / Gustave Kervern, Effacer L’historique

En İyi Belgesel Film: Rithy Panh, Irradiated

En İyi İlk Film: Camilo Restrepo, Los Conduktos

En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Keisha Rae Witherspoon, T