Variety’nin haberine göre usta yönetmen Bernardo Bertolucci son döneminde kanserle savaşmasına rağmen sinemayı boşlamamış. Habere göre İtalyan yönetmen ölmeden önce genç senaristler Federica Rampoldi (Gomorrah) ve Ilaria Bernardini (In Treatment) ile birlikte yeni bir senaryo yazıyordu. Bertolucci ve genç senaristler senaryonun ilk taslağını tamamlamışlar. İtalya merkezli yapım şirketi Indigo Films’in sahibi Nicola Giuliano, The Echo Chamber adı verilen filmin sinemaya taşınacağını açıklamış. Bertolucci filmi çekebilseydi 2012 yapımı Me and You‘dan sonra sinemaya dönüş filmi olacaktı. Film üç odalı bir evde geçip iki karaktere odaklanacak. Indigo Films henüz filmi yönetecek kişiyi belirlemedi.