Yazdığı, yönettiği ve başrolünü oynadığı The Room’la sinema tarihine geçecek kadar kötü bir filmi imza atan ve yaşadıkları The Disaster Artist’e konu olan Tommy Wiseau yeni filmi Best F(r)iends ile karşımızda…

Greg Sestero ile yeniden bir araya gelen Wiseau, fragmanından ve sinopsisinden pek birşey anlayamadığımız Best F(r)iends ile sinemaya dönecek. Friends yazarken parantez kullanılarak yapılan kelime oyununa bakılırsa hem dost, hem de düşman olan iki adamın yaşadıklarını izleyeceğiz.