bakınıztv 1917: Sam Mendes’ten Birinci Dünya Savaşı Filmi 1917, usta yönetmen Sam Mendes'in, mükemmel bir kamera arkası ekibi ve çok iyi bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği, uzun süredir merakla beklenen bir film......

haber Will Ferrell ve Adam McKay Yollarını Ayırıyorlar 1995 yılında skeç programı Saturday Night Live‘a dahil olan Will Ferrell – Adam McKay‘in işbirliği SNL‘den sonra da Amerika’nın epey sevdiği komedi filmleriyle devam etmişti. McKay, Ferrell’ı altı filmde...