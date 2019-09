Eğer interneti yeni bağlatmadıysanız Between Two Ferns isimli skeç serisinden bir şekilde haberiniz olmuştur. Will Ferrell ve dostlarının yaratıcılıklarını sergiledikleri Funny or Die video sitesinde Zach Galifianakis tarafından, günümüzün en büyük yıldızlarıyla çekilen skeç serisinde, absürdlüğün sınırlarında dolaşıyorsunuz.

En sonunda iş iyice absürd bir hal aldı ve Between Two Ferns, filme dönüştü. Zach Galifianakis filmde Matthew McConaughey, Will Ferrell, Peter Dinklage, Benedict Cumberbatch, Paul Rudd, Tiffany Haddish, Brie Larson, Keanu Reeves, Jon Hamm, David Letterman, Jason Schwartzman, Adam Scott, John Cho, Chance the Rapper, Rashida Jones, Hailee Steinfeld, John Legend, Chrissy Teigen ve Tessa Thompson’ı ağırlayacak.

Film 20 Eylül’de Netflix’te olacak…