Beverly Hills, 90210 Yıldızına Kanser Teşhisi

Luke Perry'nin ardından bir yıldız daha zor durumda...
yazar: 05 Şubat 2020 216 görüntüleme

Bir dönemin popüler gençlik dizisi Beverly Hills, 90210 ile hayatımıza giren Luke Perry geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Dizinin bir yıldızı daha zor durumda olduğunu açıkladı.

Shannen Doherty dördüncü evre kanser olduğunu hayranlarıyla paylaştı. Doherty, instagram postunda bir Charlie Brown karesi kullanarak bu konuda cesaretli olduğunu da gösterdi. Sarah Michelle Gellar, Alyssa Milano ve Tori Spelling gibi yakın arkadaşları yıldıza destek mesajları yayınladılar.

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yazar: Can Rende - Şub 4, 2020

yazar: bakınız - Şub 5, 2020

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