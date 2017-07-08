1989’dan bu yana kapısı sokağa açılan sinema sloganıyla tanınan Beyoğlu Sineması, daha fazla borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle 30 Haziran’da kapanacağını duyurduktan sonra sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla yeniden hayat dönüyor. Sinema yazarı Cem Altınsaray’ın öncülüğünde başlatılan sadakat kartları satışı sinemaseverlerin desteğini bekliyor.

Dört farklı kategoride hazırlanan kartların satışından elde edilecek gelir sayesinde, sinemaseverlerin el birliğiyle Beyoğlu Sineması’nı ayağa kaldırması bekleniyor.

Bakınız.com olarak Beyoğlu Sineması’nın yaşamasını, bu örnek modelin yaygınlaşarak diğer kültür merkezleri ve geride kalan sayılı sinemaya katkı sağlamasını diliyoruz.

Beyoğlu Sineması internet sitesi ve gişesinden satışa sunulan, kartların detayları şu şekilde:

•Tüm kartlar 01 Haziran 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır.

•Beyoğlu Sineması Sadakat kartları sahipleri -kategori ayırt etmeksizin-Beyoğlu civarında bulunan anlaşmalı kafe ve restoranlarda geçerli olarak özel indirimlerden faydalanabilecekler. Güncel kafe ve restoran listesine www.beyoglusinemasikarti.com.tr linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

•Öğrenci kartları dışındaki diğer kartlar isme özel satışa sunulacak olup, başka kişi ve kuruluşlara devredilemez.

•Sadakat kartları festival dönemleri, özel gösterimler ve galalarda kullanılamaz.

•100TL’lik Öğrenci kartları, yalnızca öğrenci kimliği ibraz eden sinemaseverler tarafından satın alınabilir. Kart sahipleri kartın geçerli olduğu süre boyunca Beyoğlu Sineması’nda 10 (on) adet film izleme hakkına sahiptir.

•250TL’lik Sadakat kartları, kart üzerinde belirtildiği üzere KDV dahil 250TL değerinde satışa sunularak sinemaseverlerin katkıda bulunmasına imkan sağlar. 250TL’lik kart sahipleri kartın geçerli olduğu süre boyunca Beyoğlu Sineması’nda 15 (on beş) adet film izleme hakkına sahiptir. Bu hak yalnızca kart üzerinde ismi yazılı olan kullanıcıya özeldir, başkasına devredilemez.

•500TL’lik Sadakat kartları, kart üzerinde belirtildiği üzere KDV dahil 500TL değerinde satışa sunularak sinemaseverlerin katkıda bulunmasına imkan sağlar. 500TL’lik kart sahipleri kartın geçerli olduğu süre boyunca Beyoğlu Sineması’nda 30 (otuz) adet film izleme hakkına sahip olurlar. Bu hak yalnızca kart üzerinde ismi yazılı olan kullanıcıya özeldir. başkasına devredilemez.

•1000TL’lik Sadakat kartları, kart üzerinde belirtildiği üzere KDV dahil 1000TL değerinde satışa sunularak sinemaseverlerin katkıda bulunmasına imkan sağlar. 1000TL’lik kart sahipleri kartın geçerli olduğu süre boyunca Beyoğlu Sineması’nda sınırsız film izleme hakkına sahip olurlar. Bu hak yalnızca kart üzerinde ismi yazılı olan kullanıcıya özeldir. Başkasına devredilemez.