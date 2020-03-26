Beyoğlu Sineması, sinemaların kapılarını seyirciye kapatmak zorunda kaldığı bu salgın günlerinde, sinemaseverleri haftalık sinema gazetesi “1989” ile buluşturuyor. Sinema yazarı Şenay Aydemir ve senarist Uygar Şirin’in de konuk yazar olarak yer alacağı ilk sayı, 30 Mart Pazartesi günü gönderilecek. Gazetenin basın bülteni ve ayrıntıları şu şekilde:

Hem kendimizin hem de başkalarının sağlığını düşünerek evlerimize kapandığımız şu günlerde Beyoğlu Sineması, kapısını sinemaseverlere açmayı çok özledi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, henüz ülke sınırlarına girdiği ilk günlerde Beyoğlu Sineması’nı tedbir amacıyla kapattık, personelimizin yeniden açılacağımız güne kadar tüm haklarını koruyarak ücretli izne çıkmalarını sağladık. Süreçle ilgili gelişmeleri, sizler gibi biz de evlerimizden takip ediyoruz.

Tüm dünyada, birçok sektörde yaşanan krizi biz de gözlemliyor; sinema sektörüne, özellikle de sinema salonlarına etkisini üzülerek izliyoruz. Sinema salonumuzun kapılarını yeniden açtığımız gün, Beyoğlu Sineması’nın, onu ikinci evi olarak gören sinema severler tarafından doldurulacağına ve yeniden her günü festival havasında yaşayacağımıza şüphemiz yok. Ancak o zamana kadar da sinemaseverler için çalışmaya devam ediyor ve haftalık olarak göndereceğimiz sinema bültenlerinin ilki için çalışmalarımızı tamamladığımızı mutlulukla duyuruyoruz. Sinemanın kuruluş yılını temsilen “1989” adını verdiğimiz ve haftalık sinema gazetesi olarak tasarladığımız bu bültenle hem bütün dünyayı etkileyen salgın günlerinde sektörün kaydını tutmak hem de farklı bir mecradan sinema kültürünün parçası olmaya devam etmeyi amaçladık.

Bu karanlık ancak sonunun aydınlık olacağına inandığımız dönem süresince Beyoğlu Sineması’na destek olmak için bültenimize abone olmanız bizim için son derece kıymetli. Bu küçük gibi gözüken desteğin, biz Beyoğlu Sineması ailesi için çok önemli olduğunu en içten duygularımızla söylemek isteriz.

Yeniden hep birlikte film izleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz, o zamana kadar lütfen hepimiz evlerimizde kalalım.













