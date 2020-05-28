İsrail’in sabık Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun skandallarla dolu hayatı, Bibi ismiyle seriye uyarlanacak. Daha önce David McCullough’ın John Adams’ını HBO için uyarlayan senarist Kirk Ellis, yine bir kitaptan uyarlama yapacak.

İsrailli gazeteci Ben Caspit’in 2009 tarihli The Netanyahu Years isimli biyografisi üzerinden öyküsünü oluşturacak olan Ellis, Netanyahu’nun skandallarına ne kadar yer verecek merak konusu… Kitap kendisine yeterince malzeme sağlıyor gibi…

Dizinin yapımcısı Guy Hameiri “Psikolojik ve sosyolojik gücü yüksek bir dizi olacak. Aynı zamanda skandallarla dolu bir aile melodraması gibi de görebilirsiniz” diyerek biraz ipucu sağladı.