Big Bang: Cécilia Rouaud’dan Cenaze Komedisi

Je Me Suis Fait Tout Petit'nin yönetmeninden yeni film...
yazar: 20 Nisan 2017

2012’de çektiği ilk ve başarılı filmi Je Me Suis Fait Tout Petit’den sonra uzun süre bekleyen Cécilia Rouaud, yeni film Bing Bang’in hazırlıklarına başladı.

Filmin başrollerini Vanessa Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri, Pierre Deladonchamps ve Chantal Lauby oynayacaklar. Bir aile dramından yola çıkarak oluşturulacak komedide birbirinden kopuk 3 kardeş ve yıllar önce boşanmış birbirleriyle görüşmeyen anne-babaları, büyükbabalarının cenazesinde bir araya gelecek. Filmin ana konusu geride kalan büyükannelerini ne yapacakları etrafında dönecek.

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yazar: Can Rende - Nis 19, 2017

yazar: bakınız - Nis 20, 2017
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