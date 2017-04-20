20 Nisan 2017
2012’de çektiği ilk ve başarılı filmi Je Me Suis Fait Tout Petit’den sonra uzun süre bekleyen Cécilia Rouaud, yeni film Bing Bang’in hazırlıklarına başladı.
Filmin başrollerini Vanessa Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri, Pierre Deladonchamps ve Chantal Lauby oynayacaklar. Bir aile dramından yola çıkarak oluşturulacak komedide birbirinden kopuk 3 kardeş ve yıllar önce boşanmış birbirleriyle görüşmeyen anne-babaları, büyükbabalarının cenazesinde bir araya gelecek. Filmin ana konusu geride kalan büyükannelerini ne yapacakları etrafında dönecek.
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