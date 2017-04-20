2012’de çektiği ilk ve başarılı filmi Je Me Suis Fait Tout Petit’den sonra uzun süre bekleyen Cécilia Rouaud, yeni film Bing Bang’in hazırlıklarına başladı.

Filmin başrollerini Vanessa Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri, Pierre Deladonchamps ve Chantal Lauby oynayacaklar. Bir aile dramından yola çıkarak oluşturulacak komedide birbirinden kopuk 3 kardeş ve yıllar önce boşanmış birbirleriyle görüşmeyen anne-babaları, büyükbabalarının cenazesinde bir araya gelecek. Filmin ana konusu geride kalan büyükannelerini ne yapacakları etrafında dönecek.