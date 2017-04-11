HBO’nun sekiz bölümlük mini dizi şeklinde planladığı Big Little Lies beklenenden daha fazla başarılı oldu. Haliyle kanal ve yapımcılar diziyi devam ettirmek istiyorlar. Bunun için dizinin uyarlandığı romanın yazarı ve dizinin senaristlerinden Liane Moriarty ile görüşmelere başlanmış. Moriarty’e ikinci sezon için fikir bulup bulamayacağı sorulmuş. Moriarty yaptığı açıklamada dizinin devam etmesinden yana olduğunu belirtmiş. Şu aralar dizinin nasıl devam edebileceğini düşünmeye başlamış. Moriarty karakterlerini çok sevdiğini, onlarla yapabileceği şeyleri düşünmenin eğlenceli olduğunu, ikinci sezonda da bu karakterlere yer vermenin güzel olacağını söylemiş. İkinci sezon, Zoe Kravitz’in oynadığı Bonnie’ye odaklanabilir ama henüz hiçbir şeyin netleşmediğini belirtmek gerek.

Peki sekiz bölümü de çeken yönetmen Jean-Marc Valleé ne düşünüyor? Valleé dizinin başarılı olmasından epey memnun (doğal olarak). Dizinin mükemmel şekilde sona erdiğini, devam etmesinin bir yolunun ve nedeninin olmadığını belirtmişti. Big Little Lies‘ın bir sezonluk bir iş olduğunu, ikinci sezon yapılırsa bu güzel şeyi parçalayıp güzelliğini bozacaklarını söylemişti. “Reese’le, Nicole’le, bu inanılmaz kadınların hepsiyle tekrar çalışmayı çok isterim ama ikinci sezonda değil. Diziyi çok sevdim. Çok iyi bir dizi ve bu dizinin yönetmenliği için seçildiğim için çok mutluyum,” diyerek sözlerini tamamlamıştı.