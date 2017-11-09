HBO’nun 8 Emmy ödüllü dizisi Big Little Lies mini dizi olarak planlanmıştı ama ödülleri toplayıp iyi de reyting alınca HBO diziyi devam ettirmeyi istediğini açıklamıştı. Lakin yönetmen Jean-Marc Vallee dizinin tek sezon olarak planlandığını, 2. sezonun gereksiz olduğunu belirtip onaylandığı taktirde 2. sezonu çekmeyeceğini söylemişti. TVLine sitesi yeni haberiyle dizinin devam edeceğini iddia etti, ama henüz HBO bu haberi onaylamadı/yalanlamadı. Sitenin haberine göre HBO çekimleri ilkbaharda başlatacak, dizinin yapımcısı-başrolü Reese Witherspoon 2. sezonda da rol alacak.

Öte yandan haberlere göre Witherspoon, Noah Hawley’nin yöneteceği açıklanan bilimkurgu filmi Pale Blue Dot‘tan ayrılmış. Aktrisin ayrılma nedeni Hawley’nin Legion ve Fargo dizileri nedeniyle bir türlü fırsat bulup filmin çekimlerine başlayamaması. Planlara göre filmin çekimlerine 2018’de başlanacaktı. Bakalım HBO, Big Little Lies haberini doğrulayacak mı. Witherspoon’un Jennifer Aniston’la birlikte başrolünü üstleneceği isimsiz dizisi dün Apple’dan yirmi bölüm/iki sezon onayı almıştı.