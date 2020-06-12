Marion Cotillard’ın yapımcılığını üstlendiği Bigger Than Us, online yapılan Cannes Film Market’te dağıtımcısına kavuştu.

Yönetmen ve Yapımcılar: Meeting Snowden’dan tanıdığımız yönetmen Flore Vasseur, filmi Marion Cottillard’ın yapımcı desteğiyle hayata geçirecek.

Konu: Belgesel, 18 yaşındaki endonezyalı çevre aktivisti Melati Wijsen’in yaşadıklarına ve yaptıklarına odaklanıyor. Wijsen, 6 yıllık kampanya sonucunda yaşadığı ada Bali’de plastik torbaların yasaklanması başta olmak üzere birçok başarıya imza atmıştı.

Belgesel genç aktivistin dünyanın dört bir yanındaki akranlarıyla yaptığı planları da aktaracak.