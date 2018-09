2. Dünya Savaşı zamanında Amerikan başkanının isteği üzerine biraraya gelip atom bombasının hazırlanmasına katkıda bulunan bilim adamlarından Stanislaw Ulam‘ın hayatının filmleştirileceği duyuruldu. Adventures of a Mathematician adı verilen filmi Alman yönetmen Thorsten Klein yönetecek. İngilizce çekilecek filmin başlıca rolleri Joel Basman, Sam Keeley, Philippe Tlokinski ve Call Me by Your Name‘den hatırlayabileceğimiz Fransız aktris Esther Garrel‘e teslim edildi. Ulam’ı Tlokinski canlandıracak. Film, Ulam’ın Nazizm belası yüzünden memleketi Polonya’dan Amerika’ya göç etmesine, burada atom bombası üzerinde çalıştığı için etrafındaki herkesi kaybetmesine, daha sonra bilgisayar üzerinde çalışmasına odaklanacak. Çekimlere bu yıl başlanacak.