Sinema tarihinin en yetenekli oyuncularından Bill Murray, üstün vasıflarını farklı alanlara yöneltmeye karar verdi. Usta oyuncunun baş rolü aldığı klasik müzik projesi ise ağız sulandıran cinsten…

New Worlds isimli projede Murray, West Side Story’den şarkılar söyleyecek, müzik eşliğinde Whitman ve Hemingway’den pasajlar okuyacak.

Çellist Jan Vogler’in başını çektiği projede, violinist Mira Wang ve pianist Vanessa Perez gibi önemli isimler yer alıyor. Murray, projeyle ABD turuna çıkarken başarılı olduğu takdirde dünyayı da dolaşacak.