2004 tarihli Garfield uyarlamasında zeki olduğu kadar aylak ve zaman zaman da psikopat kedinin seslendirmesini Bill Murray yapmıştı. Murray yıllar sonra bir reddit söyleşisinde bu seçimi niye yaptığını açıklığa kavuşturdu:

“Senaryo elime geldiğinde pek dikkat etmedim. Kapağındaki ismi de Joel Coen olarak okuyunca, iyi de para verdikleri için teklifi kabul ettim. Senaristin Joel Cohen olduğunu fark ettiğimde hazırlıklar çoktan başlamıştı”

“Film kötü eleştiriler aldı ama en azından iyi para kazandım. Oyunculukta bazen her şey şansa bağlı”