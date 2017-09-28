Bill Murray’nin Beyzbol Aşkı ve Yeni Filmi

Usta aktör taraftarı olduğu takımın şampiyonluk hikayesinde yer alacak.
yazar: 28 Eylül 2017

Bill Murray’nin pek çok renkli yönünün yanısıra koyu bir Chicago Cubs taraftarı olduğu, çekimlere ara verip maçlara gittiği bilinir. Henüz sadece yönetmeni açıklanan ve Cubs’ın 108 yıl sonra kazandığı şampiyonluğu anlatacak yeni filmde de Murray’nin rol almaması düşünülemezdi.

Murray, avustralyalı yönetmen Shane Abbess’in yöneteceği filmde Cubs menajeri Joe Maddon’ı oynamak için görüşmelerini sürdürüyor. Kariyeri bitti derken, Cubs’ı şampiyonluğa ulaştıran önemli isimlerden biri olan David Ross’un kitabından uyarlanacak filmde senryo çalışmaları için Ram Getz ve John Corcoran görevlendirildi.

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yazar: Can Rende - Eyl 28, 2017

yazar: Can Rende - Eyl 28, 2017

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