Bill Murray’nin pek çok renkli yönünün yanısıra koyu bir Chicago Cubs taraftarı olduğu, çekimlere ara verip maçlara gittiği bilinir. Henüz sadece yönetmeni açıklanan ve Cubs’ın 108 yıl sonra kazandığı şampiyonluğu anlatacak yeni filmde de Murray’nin rol almaması düşünülemezdi.

Murray, avustralyalı yönetmen Shane Abbess’in yöneteceği filmde Cubs menajeri Joe Maddon’ı oynamak için görüşmelerini sürdürüyor. Kariyeri bitti derken, Cubs’ı şampiyonluğa ulaştıran önemli isimlerden biri olan David Ross’un kitabından uyarlanacak filmde senryo çalışmaları için Ram Getz ve John Corcoran görevlendirildi.